للمرة الثانية بـ 3 أيام.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً

أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة صاروخية هي الثانية لبيونغ يانغ خلال ثلاثة أيام، وتأتي بالتزامن مع مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مشتركة، هي الأوسع نطاقاً منذ خمس سنوات.
وعزّزت واشنطن وسيول التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات العسكرية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية التي أجرت تجارب استفزازية على نحو متزايد لأسلحة محظورة.
وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة "أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً غير محدّد باتّجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى مساحة مائية تعرف أيضاً باسم بحر اليابان.
تأتي التجربة الصاروخية الأخيرة بعد أيامٍ قليلة على إطلاق بيونغ يانغ صاروخَي كروز من غوّاصة، في عمليةٍ تبدو رداً على المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية.
وفي خطوةٍ نادرة، أعلن الجيش الكوري الجنوبي هذا الشهر، أنه أجرى مع واشنطن مناورات جوية شاركت فيها قاذفات أمريكية ثقيلة من طراز "بي-52" ذات القدرات النووية.