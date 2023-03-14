للمرة الثانية بـ 3 أيام.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً باليستياً

أطلقت كوريا الشمالية، الثلاثاء، صاروخاً باليستياً، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة صاروخية هي الثانية لبيونغ يانغ خلال ثلاثة أيام، وتأتي بالتزامن مع مناورات عسكرية أمريكية-كورية جنوبية مشتركة، هي الأوسع نطاقاً منذ خمس سنوات.