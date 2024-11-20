"بوتين" يضع شروطًا صارمة لصفقة سلام محتملة مع "ترامب" حول أوكرانيا.. هل ينتهي الصراع؟

وتسيطر روسيا حاليًا على جزء كبير من أوكرانيا، بحجم ولاية فيرجينيا الأمريكية، وتتقدم بسرعة لم تشهدها منذ الأيام الأولى لغزو عام 2022، وقد أشارت مصادر إلى أن موسكو قد تكون منفتحة على مناقشة تقسيم المناطق الشرقية الأربع، لكنها لن تتنازل عن أراضٍ ذات أهمية استراتيجية، كما أشارت المصادر إلى أن روسيا قد تنسحب من بعض المناطق الصغيرة في شمال وجنوب أوكرانيا.