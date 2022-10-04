المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينغ" يعقد مؤتمرًا حول الهدنة في اليمن.. الأربعاء

يعقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ مساء غد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا عبر الهاتف، يستعرض فيه مستجدات الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، وانتهت الأحد الماضي الموافق 2 أكتوبر، دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.