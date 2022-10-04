المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينغ" يعقد مؤتمرًا حول الهدنة في اليمن.. الأربعاء

يعقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ مساء غد الأربعاء مؤتمرًا صحفيًّا عبر الهاتف، يستعرض فيه مستجدات الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، وانتهت الأحد الماضي الموافق 2 أكتوبر، دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
ويناقش المبعوث الخاص ليندركينغ أيضًا أهمية ممارسة الأطراف ضبط النفس خلال هذه الفترة الحساسة، ثم يجيب عن أسئلة الصحفيين المشاركين.
وقال تيم: "بالنظر إلى الدعم من حكومة اليمن ودول المنطقة، ومجلس الأمن الدولي، وشركاء دوليين آخرين؛ لتمديد الهدنة، وتوسيع نطاقها، نحث الحوثيين على العودة إلى المفاوضات مع الأمم المتحدة بحسن نية بغية التوصل إلى اتفاق".
ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية الدعوة للصحفيين للمشاركة في المؤتمر.