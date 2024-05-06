بعد قبول حماس لمقترح الهدنة.. "نتنياهو" يرد بالإعلان عن مهاجمة مدينة رفح

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي مقتضب "نطلب من السكان مساء هذا اليوم (الاثنين) إخلاء المناطق التي حددناها"، موضحًا أن "بداية إخلاء السكان من الأحياء الشرقية لرفح" جزء "من التحضير لعملية برية في المنطقة"، مضيفًا أنه على مدار اليوم قصفت الطائرات أيضًا أكثر من 50 هدفًا في منطقة رفح وصفتها بأنها أهداف "إرهابية".