إسرائيل تعلن وفاة معتقل فلسطيني من "كتائب الأقصى" في محبسه بتل أبيب

وتحدَّث معتقلون فلسطينيون، أُفرج عنهم بموجب هدنة في نوفمبر في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، عن تدهور ظروفهم في السجون الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب، وتحدثوا عن منعهم من الاتصال مع الخارج، وقطع الإنترنت والتلفزيون، وتعرُّضهم لسوء معاملة.