40 مجموعة حقوقية تدين قمع إيران الاحتجاجات وتطالب بتحقيق أممي

وقالت المنظمات إن أدلة جُمعت، تُظهر "نمطًا مروعًا لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمدًا وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة، من بينهم أطفال".