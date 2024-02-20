"كان سيُعرِّض محادثات حساسة للخطر".. أمريكا تُبرِّر استخدام "الفيتو" ضد وقف حرب غزة

برَّر متحدث باسم البيت الأبيض استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو" اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "كان سيُعرِّض محادثات حساسة للخطر"، في إشارة إلى المباحثات التي تشارك فيها قطر ومصر من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال المتحدث: "إن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به الجزائر لوقف النار في غزة؛ لأنه كان سيُعرِّض محادثات حساسة للخطر"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعرب عن أمل بلاده بأن تخرج المفاوضات بشأن الأسرى في غزة بنتائج قريبًا.
واعتبر أن "هذا هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار".