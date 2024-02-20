"كان سيُعرِّض محادثات حساسة للخطر".. أمريكا تُبرِّر استخدام "الفيتو" ضد وقف حرب غزة

برَّر متحدث باسم البيت الأبيض استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو" اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "كان سيُعرِّض محادثات حساسة للخطر"، في إشارة إلى المباحثات التي تشارك فيها قطر ومصر من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين.