تصعيد للهجمات الجوية.. غارات إسرائيلية تستهدف القصير وسط سوريا وتصاعد سحب دخان كثيفة

استهدفت غاراتٌ إسرائيلية، اليوم الخميس، مواقعَ في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي قرب الحدود اللبنانية؛ ما أدّى إلى وقوع أضرار مادّيّة جسيمة في المدينة الصناعية والأحياء السكنية، وسط أنباء أولية عن إصابات بين المدنيين؛ وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".