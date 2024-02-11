صدامات بين الشرطة الباكستانية وأنصار "خان" المحتجين على نتائج الانتخابات

ووقعت صداماتٌ بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة روالبندي جنوب العاصمة، ولاهور شرقًا، بينما نُظمت عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد من دون وقوع حوادث؛ وفقًا لـ"فرانس برس".