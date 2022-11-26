في أول ظهور له منذ إطلاق النار عليه.. "عمران" يُلقي كلمة أمام أنصاره

يلقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (السبت)، كلمة أمام الآلاف من أنصاره، في أول ظهور علني له منذ إطلاق النار عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة اغتيال اتُّهِم خَلَفُه بالتورط فيها.
ونقل الحزب عن "خان" قوله في تغريدة: "حياتي في خطر، رغم إصابتي أنا ذاهب إلى روالبندي من أجل الأمة، أمتي ستأتي إلى روالبندي من أجلي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتعتبر مسيرة السبت، ذروة ما يسمى "المسيرة الطويلة" لحزب "خان" حركة الإنصاف الباكستانية، للضغط على الحكومة من أجل الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية البرلمان في أكتوبر من العام المقبل.
وجرى تداول مقطع فيديو لمساعدين له وهم يتظاهرون بجبيرة زرقاء كان "خان" يضعها على ساقه اليمنى بعد عملية إطلاق النار.
وسينظم التجمع على أرض مفتوحة شاسعة بين العاصمة إسلام أباد وروالبندي المجاورة، المدينة التي تضم مقر قيادة الجيش النافذ في البلاد.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول إسلام أباد لمنع أنصار "خان" من السير إلى المباني الحكومية، مع انتشار الآلاف من أفراد الأمن وإغلاق طرق بحاويات شحن.