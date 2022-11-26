في أول ظهور له منذ إطلاق النار عليه.. "عمران" يُلقي كلمة أمام أنصاره

يلقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (السبت)، كلمة أمام الآلاف من أنصاره، في أول ظهور علني له منذ إطلاق النار عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، في محاولة اغتيال اتُّهِم خَلَفُه بالتورط فيها.