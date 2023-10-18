عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على معظم أنحاء قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن نحو 30 فلسطينياً استُشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استُشهد فلسطينيان على الأقل في قصفٍ استهدف مخبزاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفةً أن شهيديْن على الأقل ارتقيا في قصفٍ استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.