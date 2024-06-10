قبل الحكم عليه في قضية الممثلة الإباحية.. ضباط مراقبة يُقيّمون سلوك "ترامب"

وعادة ما يقوم بإعداد هذه التقارير ضابط مراقبة السلوك، أو أخصائي اجتماعي أو عالم نفس، يعمل في إدارة مراقبة السلوك، ويقوم بإجراء مقابلات مع المدعى عليه، وربما مع عائلته وأصدقائه، وكذلك مع الأشخاص المتضررين من الجريمة، وتشمل هذه التقارير تاريخ المدعى عليه الشخصي، وسجله الجنائي، وتوصيات بشأن إصدار الحكم، كما تتضمن معلومات عن العمل، وأي التزامات تجاه رعاية أحد أفراد الأسرة، وهي أيضاً فرصة للمدعى عليه لتوضيح سبب اعتقاده بأنه يستحق عقوبة أخف.