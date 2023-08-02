إحباط هجوم أوكراني بزورق مسير استهدف سفينة روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن زورقًا أوكرانيًا مسيرًا حاول استهداف سفينة حربية روسية في البحر الأسود، فيما شنت روسيا قصفًا على ميناء إسماعيل الأوكراني ما أدى إلى إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب.