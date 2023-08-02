إحباط هجوم أوكراني بزورق مسير استهدف سفينة روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن زورقًا أوكرانيًا مسيرًا حاول استهداف سفينة حربية روسية في البحر الأسود، فيما شنت روسيا قصفًا على ميناء إسماعيل الأوكراني ما أدى إلى إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب.
وفي التفاصيل، أكدت الوزارة أن القوات البحرية استطاعت إحباط تلك المحاولة وتدمير الزورق، في ظل محاولات استهداف متكررة تتعرض لها السفن الروسية في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة.
وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل الأوكراني، طالت خلال الليل الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها مرتزقة أجانب وعتاد عسكري، فضلاً عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".
جاء ذلك نقلاً عن سيرغي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيس في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.
ونقلت الوكالة عن ليبيديف قوله إن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادًا عسكريًا أجنبيًا.