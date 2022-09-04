رئيس البرلمان العراقي يطالب بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام المقبل

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم (الأحد)، بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام المقبل، وذلك ضمن 10 نقاط حددها للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.