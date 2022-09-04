رئيس البرلمان العراقي يطالب بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام المقبل

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم (الأحد)، بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام المقبل، وذلك ضمن 10 نقاط حددها للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني.
وذكر "الحلبوسي" في بيان عبر حسابه في "تويتر"، أن "جدول الحوار الوطني يجب أن يتضمن الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.
ودعا إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، الخاصة بتكليف رئيس الوزراء، وضرورة إلغاء التلاعب بحكم هذه المادة، الذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010.