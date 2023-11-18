"الجارديان": إسرائيل فشلت في إثبات أن "حماس" استخدمت مستشفى الشفاء مركزًا لقيادة عملياتها

وأشارت الصحيفة إلى تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاء فيه أن "لقطات الفيديو التي استعرضها الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى، وبينها مقطع الأسلحة خلف جهاز أشعة الرنين المغناطيسي؛ تم تسجيلها قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يستعرضها أمامهم".