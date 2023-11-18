"الجارديان": إسرائيل فشلت في إثبات أن "حماس" استخدمت مستشفى الشفاء مركزًا لقيادة عملياتها

خلُصت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها، إلى أن الصور التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء فشلت في إثبات روايتها بأن "حركة حماس كانت تستخدم المجمع الطبي كمركز لقيادة عملياتها"؛ بحسب ما أوردته "الحرة" اليوم (السبت).
وذكرت "الجارديان" أن "كل يوم يمر دون دليل مقنع من إسرائيل بشأن اقتحام مستشفى الشفاء، سيجعل من الصعب مواصلتها استخدام حُجة "استخدام المجمع الطبي كمركز عمليات حماس".
وأشارت الصحيفة إلى تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاء فيه أن "لقطات الفيديو التي استعرضها الجيش الإسرائيلي من داخل المستشفى، وبينها مقطع الأسلحة خلف جهاز أشعة الرنين المغناطيسي؛ تم تسجيلها قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يستعرضها أمامهم".
وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقطع الفيديو لم يتم تعديله، وتم تصويره مرة واحدة؛ لكن تحليل الهيئة البريطانية لفت إلى أنه تعرض للتعديل.