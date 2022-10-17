في ظل التوتر مع روسيا.. "الناتو" يختبر منظومته للردع النووي في أوروبا

وأفاد الحلف بأن التدريبات المقررة حتى 30 أكتوبر، والمخطط لها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل تدريباً منتظماً ومكرراً، ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية، وفقاً لـ"فرانس برس".