في ظل التوتر مع روسيا.. "الناتو" يختبر منظومته للردع النووي في أوروبا

بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الاثنين)، تدريبات عسكرية روتينية، لاختبار منظومته للردع النووي في أوروبا، في ظل توتر مع روسيا، التي هددت باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
وأفاد الحلف بأن التدريبات المقررة حتى 30 أكتوبر، والمخطط لها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، تمثل تدريباً منتظماً ومكرراً، ولا علاقة لها بالأحداث العالمية الجارية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتجري التدريبات التي أطلق عليها اسم "ستيدفاست نون"، في منطقة جوية واسعة فوق بلجيكا والمملكة المتحدة وبحر الشمال، بمشاركة 60 طائرة، بينها القاذفات الأمريكية بعيدة المدى من طراز بي 52.
وتشارك 14 دولة من أصل 30 عضواً في الحلف في التدريبات، باستثناء فرنسا، التي تستقل سياستها المتعلقة بالردع النووي عن "الناتو".