أرمينيا وأذربيجان.. هدنة بعد يومين من الاشتباكات العنيفة

أعلن مسؤول كبير في أرمينيا، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، الاتفاق على هدنة مع أذربيجان، بعد أعمال عنف على مدار يومين مرتبطة بالنزاع المستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين على منطقة ناغورنو كاراباخ.