خلال استقباله "أردوغان".. "بوتين": علاقاتنا مع تركيا تشهد ثباتاً ونحافظ على مستوى تطويرها

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي، على العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنها تشهد ثباتاً، ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات.
وأشار "بوتين" وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفاً أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
وتوقع الرئيس الروسي أن تكتمل المفاوضات حول إنشاء منصة للغاز في تركيا في المستقبل القريب.
وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين أنه سيتم التطرق إلى الوضع المتعلق بها، موضحاً أنه سيتم كذلك إثارة موضوع صفقة الحبوب خلال اللقاء، مؤكداً أن روسيا منفتحة على المفاوضات.