خلال استقباله "أردوغان".. "بوتين": علاقاتنا مع تركيا تشهد ثباتاً ونحافظ على مستوى تطويرها

وأشار "بوتين" وفق "سبوتنيك عربي" إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفاً أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".