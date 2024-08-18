بدء التحضير لزيارة عباس والقيادة الفلسطينية إلى غزة.. ومسؤول إسرائيلي يُعلِّق

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الأحد إن القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وتفصيلاً، ذكر المصدر أن زيارة عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة تهدف إلى الوجود "مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، وتأكيد أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
وأضاف: "تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى المهمة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".
وفي المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لن نسمح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالذهاب إلى قطاع غزة".
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن زيارة عباس إلى غزة "من غير المرجح أن تتم في المستقبل القريب"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وكان عباس قد أعلن في خطاب أمام البرلمان التركي أنه سيتوجه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تأمين وصولهم إلى هناك، ومشيرًا إلى أن "قرار توجهنا إلى غزة لقطع الطريق أمام مخططات إسرائيل".