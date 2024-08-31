استشهاد 14 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وخان يونس

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة، جراء قصف مدفعي على منزل في المخيم، بالتزامن مع ذلك واصلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرَ منازل عدة شمال مخيم النصيرات، خاصة في مدينة الأسرى وبلدة المغراقة.