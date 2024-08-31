استشهاد 14 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وخان يونس

استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال تسعة شهداء من عائلة واحدة، جراء قصف مدفعي على منزل في المخيم، بالتزامن مع ذلك واصلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرَ منازل عدة شمال مخيم النصيرات، خاصة في مدينة الأسرى وبلدة المغراقة.
واستشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر، بانتشال خمسة شهداء، و15 جريحًا من تحت أنقاض منزل تعرّض لقصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق متّصل قصفت طائراتُ الاحتلال الإسرائيلي محيطَ أبراج الأسرى بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مخلِّفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.