حريق ضخم بمصفاة لتكرير النفط في فنزويلا بسبب صاعقة

أعلنت السلطات الفنزويلية أنّ حريقاً ضخماً اندلع في مصفاة لتكرير النفط في شرق البلاد بسبب صاعقة، مشيرة إلى أنّ النيران أصبحت تحت السيطرة، ولم تسفر عن إصابات بشرية.