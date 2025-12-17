البرلمان العربي يرحب بتصويت أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير

ووصف "اليماحي" التصويت بأنه انتصار للحق الفلسطيني، وتجسيد لإرادة دولية واضحة لا تقبل التشكيك أو المساومة، مؤكدًا أن هذه النتيجة تعكس عزلة الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وأخلاقيًا على المستوى الدولي.