البرلمان العربي يرحب بتصويت أممي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير

في خطوة لافتة، رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بتصويت 164 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يؤكد الحق الثابت والأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ووصف "اليماحي" التصويت بأنه انتصار للحق الفلسطيني، وتجسيد لإرادة دولية واضحة لا تقبل التشكيك أو المساومة، مؤكدًا أن هذه النتيجة تعكس عزلة الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وأخلاقيًا على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن القرار الأممي يمثل رفضًا صريحًا للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أدان رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومحاولاته تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة.