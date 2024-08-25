مفاوضات غزة.. وفدا حماس وإسرائيل يغادران القاهرة دون إحراز أي تقدُّم لوقف إطلاق النار

غادر وفدا إسرائيل وحركة حماس مساء اليوم الأحد العاصمة المصرية القاهرة بعد جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وغادر الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة في غزة القاهرة بعد جولة مفاوضات، لم يُسجَّل خلالها أي تقدم. كما غادر وفد حركة حماس بعد أن التقى أعضاء الوفدين المصري والقطري، واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.
وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات أن وفد حركة حماس طالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي، المبنيّ على ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، بحسب "سكاي نيوز".
وأكد وفد حركة حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني. كما شدد الوفد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادُل جادة.