مفاوضات غزة.. وفدا حماس وإسرائيل يغادران القاهرة دون إحراز أي تقدُّم لوقف إطلاق النار

وأكد وفد حركة حماس استعداد الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني. كما شدد الوفد على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادُل جادة.