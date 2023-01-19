بسبب تلفظها على زعيم معارض.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تنوي الاستقالة الشهر المقبل

وكانت "أرديرن" تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فُرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارًا وتقوم بالإصلاح المطلوب.