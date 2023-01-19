بسبب تلفظها على زعيم معارض.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تنوي الاستقالة الشهر المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسنيدا أرديرن، نيتها الاستقالة من منصبها الشهر المقبل.
وأثارت أرديرن في وقت سابق، ضجة هائلة بعدما جرى التقاط صوتها فجأة وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة؛ وهو ما أوقعها في حرج كبير؛ لا سيما أن جلسة البرلمان جرى بثها على التلفزيون.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ فإن جاسيندا أرديرن، وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ"الأحمق والمتعجرف"؛ فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مُشَغل.
وكانت "أرديرن" تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة كورونا في البلاد وما فُرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارًا وتقوم بالإصلاح المطلوب.