هل يتركان "مخبأ المليارديرات"؟.. "إيفانكا وزوجها" بين خيارين: "ترامب" أو الأصدقاء!

ونقل موقع "الصفحة السادسة" عن مصدر مطلع قوله: إن إيفانكا "فخورة بوالدها وتحبّه، لكن رئاسته السابقة أثرت عليها. كان هناك أصدقاء انقلبوا عليها وعلى جاريد بسبب دونالد، وكان ذلك مؤلمًا. الآن لديها حياة رائعة، وهي تعتقد أنها لا تحتاج للعمل في البيت الأبيض لتحدث فرقًا".