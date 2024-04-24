إصابة شاب يمني بانفجار لغم لمليشيا الحوثي في مديرية ميدي

وقالت مصادر طبية إن المواطن محمد طويل شوعي ذا السابعة والعشرين عاماً، تعرض للانفجار أثناء قيادته الدراجة في طريق عودته إلى منزله بعزلة الجعدة بمديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.