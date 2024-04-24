إصابة شاب يمني بانفجار لغم لمليشيا الحوثي في مديرية ميدي

أصيب شاب يمني بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في مديرية ميدي شمالي محافظة حجة، ما أسفر عن بتر قدمه اليسرى وجروح بالغة وشظايا في أنحاء الجسم.
وقالت مصادر طبية إن المواطن محمد طويل شوعي ذا السابعة والعشرين عاماً، تعرض للانفجار أثناء قيادته الدراجة في طريق عودته إلى منزله بعزلة الجعدة بمديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر.
وقال مواطنون إن القرية تبعد عن حقول الألغام بما يقارب مائه متر، مناشدين الجهات المعنية بضرورة استهداف جميع المناطق الملغومة، في محيط مساكن المواطنين والنازحين والقرى المأهولة بالسكان.
من جهتها، أفادت شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة الخامسة بتجهيز فريق للنزول والمسح الميداني للمنطقة محل الانفجار ومحيطها وتأمين سكان القرية.
وتعد المناطق المحررة شمالي محافظة حجة واحدة من أكثر حقول الألغام ومخلفات حرب مليشيا الحوثي في البلاد، على مدى سنوات الحرب.