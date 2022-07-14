"الإرياني": رفض الحوثيين لمبادرات الهدنة يبرهن على انتهاجهم سياسة التجويع ضد اليمنيين

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تواصل التنصل من التزاماتها، وفرض حصار ظالم على تعز، وتقويض جهود التهدئة، على الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن المواطنين بمن فيهم القاطنون في مناطق سيطرة الميليشيا، والخطوات التي اتخذتها بفتح ثلاثة منافذ هي: حيس، والبرح، والضالع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".