"لم ينتهِ عصر الذهب الأسود".. مسؤول روسي رفيع: سينمو الطلب عليه حتى هذا الموعد

وأضاف نوفاك؛ الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الطاقة الروسي، أن "الطلب على الخام سيستمر في النمو حتى عام 2040 على الأقل، وسيكون ذلك بمعدل 14% أي بنحو مليون برميل سنوياً من الطلب الإضافي"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".