"أوستن": القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بشرط حمايتها من الأطراف الخارجية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم "الثلاثاء": "إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية".
وأضاف "أوستن"، الذي وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة مع اقتراب الذكرى الـ20 للغزو الأمريكي للعراق في 19 مارس 2003: "نحن فخورون بدعم الشركاء، وعلينا أن نتمكَّن من ضمان استمرار عمل القوات بأمان، وعلى العراق ضمان أن قوات التحالف سوف تكون محمية من أي أطراف خارجية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتابع الوزير الأمريكي: "إن قوات التحالف تركّز على مهمة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن من أجل تحقيق الهدف فإن القوات يجب أن تعمل بأمان، والهجمات الصاروخية على قواعد التحالف تضعف من هذه المهمة".