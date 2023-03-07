"أوستن": القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بشرط حمايتها من الأطراف الخارجية

وأضاف "أوستن"، الذي وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة مع اقتراب الذكرى الـ20 للغزو الأمريكي للعراق في 19 مارس 2003: "نحن فخورون بدعم الشركاء، وعلينا أن نتمكَّن من ضمان استمرار عمل القوات بأمان، وعلى العراق ضمان أن قوات التحالف سوف تكون محمية من أي أطراف خارجية"؛ وفقًا لـ"رويترز".