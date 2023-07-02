"لم يبق مأزق إلا واجهه".. هل أصبحت الأزمات تلاحق "ماكرون"؟

فعند انتهاء الأزمة التي نتجت عن إصلاح نظام التقاعد، أمهل "ماكرون" نفسه مئة يوم حتى 14 يوليو من أجل تهدئة البلد، ووضع رئاسته على السكة مجددًا، وهو ما بدا في طور إتمامه.