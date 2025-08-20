"الجنائية الدولية" غاضبة وفرنسا مستاءة.. عقوبات أمريكية تفجّر أزمة قضائية دولية

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، بدعوى "تورطهم في جهود غير مشروعة لملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين من دون موافقة حكوماتهم"، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية.