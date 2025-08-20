"الجنائية الدولية" غاضبة وفرنسا مستاءة.. عقوبات أمريكية تفجّر أزمة قضائية دولية

في تصعيد لافت، دانت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، ووصفت القرار بأنه "هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة"، وفق ما نقلته "العربية نت".
ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وكيمبرلي بروست من كندا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، بدعوى "تورطهم في جهود غير مشروعة لملاحقة مواطنين أمريكيين وإسرائيليين من دون موافقة حكوماتهم"، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها من القرار، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين، وعلى رأسهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وقالت إن هذه العقوبات "تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء".
وفي المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي، واصفًا العقوبات بأنها "تحرك حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحقه وحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى قيادي في حماس.
وتجمد العقوبات أية أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع تعاملهم مع النظام المالي الأمريكي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وتضاف إلى سلسلة من الضغوط الأمريكية على المحكمة منذ بدء تحقيقاتها في جرائم حرب بأوكرانيا، غزة، السودان، وأفغانستان.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتتمتع بولاية قضائية دولية، إلا أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، روسيا، وإسرائيل ليست من أعضائها.