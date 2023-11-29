صحيفة: نشْرُ مسؤولة رفيعة في الاستخبارات المركزية الأمريكية علَم فلسطين دليلٌ على أمر خطير في إدارة بايدن

ويعتقد عسكريون ومراقبون أمريكيون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن خلافًا في الرؤى بدأ ينمو ويظهر بشكل واضح للجميع في تعامل الإدارة الأمريكية حيال الحرب في قطاع غزة، مشيرين إلى 3 مؤسسات رسمية طالها هذا الانشقاق سواءً في الخارجية أو وكالة الاستخبارات أو البيت الأبيض ذاته؛ لكنهم في الوقت ذاته قللوا من تأثيره؛ موضحين أن "كل المؤسسات تنفذ السياسات المعلنة للرئيس الأمريكي تجاه هذه الأزمة".