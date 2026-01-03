رابطة العالم الإسلامي تثمّن استضافة المملكة مؤتمرًا شاملًا لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية في اليمن

وفي بيانٍ للرابطة، أشاد معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية باستجابة المملكة لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكّدًا أنَّها تأتي استمرارًا للنهج الثابت والصادق للمملكة في مساندة الشعب اليمني بكلِّ مكوّناته، وتوخّيها الدائم حفظَ السلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ولا سيما معالجة القضية الجنوبية العادلة عبر الحوار الشامل للمكوّنات كافة.