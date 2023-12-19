10 كيانات و4 أفراد.. عقوبات أمريكية على شبكة مرتبطة بإنتاج المُسيّرات الإيرانية

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع هذا العام فرضها عقوبات تستهدف من وصفتهم بـ"موردي طائرات مسيّرة إيرانية" إلى روسيا، لتستخدمها موسكو في استهداف البنية التحتية المدنية بأوكرانيا.