وقف النار في لبنان الليلة.. توافق وشيك ينهي التصعيد العسكري

رغم التصعيد الإسرائيلي المكثف خلال الساعات الأخيرة، أفادت مصادر مطلعة بأن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني و"إسرائيل" بات قريباً، ومن المتوقع أن يتم في الساعة العاشرة الليلة بتوقيت بيروت (20:00 بتوقيت غرينتش).
وبحسب "العربية الحدث"، فإن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يناقش حالياً تفاصيل الاتفاق، حيث شدد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الاتفاق سيحافظ على حرية "إسرائيل" في التصدي لأي تهديدات أمنية داخل لبنان.
وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى استعداد الجيش اللبناني لنشر 5000 جندي على الأقل في جنوب البلاد بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً بارزاً في إعادة إعمار المناطق المتضررة.
التصعيد العسكري شهد خلال الساعات الماضية سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية وقلب بيروت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وفق وزارة الصحة اللبنانية، فضلاً عن استمرار الهجمات في الجنوب والبقاع.
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، قد صرح بأن العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، الذي اقترحته الولايات المتحدة، قد حُلّت.
ويشمل المقترح انسحاباً عسكرياً إسرائيلياً من الجنوب خلال 60 يوماً، بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني ومراقبة لجنة دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة.
يأتي هذا الاتفاق المرتقب ليضع حداً لتوترات استمرت منذ سبتمبر الماضي، وسط جهود أمريكية قادها الوسيط آموس هوكستين لإرساء هدنة مستدامة بين الطرفين.