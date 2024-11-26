وقف النار في لبنان الليلة.. توافق وشيك ينهي التصعيد العسكري

رغم التصعيد الإسرائيلي المكثف خلال الساعات الأخيرة، أفادت مصادر مطلعة بأن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانب اللبناني و"إسرائيل" بات قريباً، ومن المتوقع أن يتم في الساعة العاشرة الليلة بتوقيت بيروت (20:00 بتوقيت غرينتش).