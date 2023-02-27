"المنيخر": 17 مليار دولار مجموع ما قدمته دول مجلس التعاون للجانب الإنساني باليمن

شارك سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية، سرحان بن كروز المنيخر، في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين، والذي استضافته مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم في مدينة جنيف؛ لحشد الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق للعام الجاري 2023م.