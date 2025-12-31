"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال بمنع عمل المنظمات الإنسانية في غزة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة غير حكومية دولية من مواصلة عملها الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المنظمات تؤدي دورًا حيويًا في تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.