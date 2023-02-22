إدانات عربية وغربية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس

مصر أدانت بدورها في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، حيث أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة أخيرًا، والذي يزيد الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.