بعد "نحن على شفا النصر".. مسؤول إسرائيلي: نحتاج إلى نهاية 2024 لإنهاء حرب غزة

وأخبر المسؤولون في إسرائيل مواطنيهم أن يتوقّعوا حملة طويلة الأمد من شأنها أن تتقدم على مراحل نحو قتال أقلّ حدة، ومع ذلك بدا تقييم "هنغبي" متعارضًا مع توقعات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال في أبريل "نيسان": "إن إسرائيل على شفا النصر في حربها ضد حماس"، في الأسابيع الأخيرة، عادت القوات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا إلى مناطق شمال غزة في محاولة لإخماد تحركات متجددة هناك من قبل مقاتلي "حماس".