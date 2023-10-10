قذائف من سوريا تضرب شمال إسرائيل.. "وتل أبيب" ترد بقصف مواقع للجيش السوري

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن عدد القتلى الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والزوارق البحرية ارتفع إلى 900، إضافة إلى إصابة 4600، مشيرة إلى أن من بين الضحايا في القطاع 260 طفلاً و230 امرأة.