بعد سقوط المُسيّرة.. "الكرملين": علاقتنا بأمريكا في أدنى مستوياتها

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه في صباح 14 من مارس، تم رصد مسيرة أمريكية MQ-9 أمريكية متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها، إلا أنهما لم تُسقطاها.