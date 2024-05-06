"العواقب الإنسانية كارثية".. أيرلندا تجدد مطالبتها إسرائيل بعدم اجتياح رفح

وقال "هاريس" في بيان: "أجريت اتصالي الثالث مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الأسابيع القليلة الماضية. وناقشنا الوضع السيئ في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، واتفقنا على العمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية فورية".