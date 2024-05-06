"العواقب الإنسانية كارثية".. أيرلندا تجدد مطالبتها إسرائيل بعدم اجتياح رفح

جدد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم (الاثنين)، مطالبة إسرائيل بعدم تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة الفلسطيني.
وقال "هاريس" في بيان: "أجريت اتصالي الثالث مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في الأسابيع القليلة الماضية. وناقشنا الوضع السيئ في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة، واتفقنا على العمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية فورية".
وأضاف: "وناقشنا وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
وتابع "هاريس": "أنا وسانشيز نشارك القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل أمرت بإجلاء المدنيين من أجزاء من رفح استعداداً لعملية عسكرية".
وشدد على أن المجتمع الدولي أكد أن أي عملية إسرائيلية ضد رفح ستؤدي حتماً إلى عواقب إنسانية كارثية وفقدان أرواح مدنيين أبرياء.
ولفت إلى أن حماية المدنيين في قطاع غزة، مسؤولية تقع على عاتق الجميع بموجب القانون الإنساني الدولي.
وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان المدنيين في شرق مدينة رفح إلى إخلاء مناطقهم فوراً إلى وسط غزة.