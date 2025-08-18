رسالة من زوجة "زيلينسكي" تفتح أجواء ودية بلقاء "ترامب" وتدفع واشنطن لتجديد دعمها لأوكرانيا

شهد البيت الأبيض لقاءً بارزًا جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبقه تقديم زيلينسكي رسالة خطية من زوجته إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، في خطوة رمزية اعتبرها مراقبون مساهمة في تهيئة أجواء ودية للاجتماع.
وبحسب سكاي نيوز عربية، فإن هذه اللفتة الإنسانية ربما لعبت دورًا في دفع الرئيس الأمريكي إلى إطلاق أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن كييف.
وعند سؤاله عمّا إذا كان اللقاء يهدف إلى التوصل إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد"، مشددًا على أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع أساسًا على عاتق الدول الأوروبية، لكنها ستظل مدعومة بدور أمريكي فاعل.
وأضاف ترامب: "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لأنها هناك ميدانيًا… لكننا سنقدّم لهم الدعم، وسنكون مشاركين أيضًا".
من جانبه، أبدى زيلينسكي استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب، مؤكدًا حرصه على إنهاء النزاع وإحلال الأمن قبل إجراء الانتخابات، ومطالبًا واشنطن بتعزيز قدرات الجيش الأوكراني بالأسلحة والتدريب.