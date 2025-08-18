رسالة من زوجة "زيلينسكي" تفتح أجواء ودية بلقاء "ترامب" وتدفع واشنطن لتجديد دعمها لأوكرانيا

وعند سؤاله عمّا إذا كان اللقاء يهدف إلى التوصل إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد"، مشددًا على أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع أساسًا على عاتق الدول الأوروبية، لكنها ستظل مدعومة بدور أمريكي فاعل.