تركيا تعلن عودة "ممر الحبوب": 6 سفن شحن غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بعد محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والمحادثات بين وزيري الدفاع التركي والروسي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل ممر الحبوب، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، استئناف روسيا مشاركتها في صفقة الغذاء بعد أن علّقتها؛ بسبب الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول نهاية أكتوبر.