أوكرانيا تتّهم روسيا بشنّ هجوم واسع على منشآت الطاقة

اتهمت أوكرانيا، روسيا بشنّ هجوم واسع بعشرات الصواريخ على "منشآت الطاقة"، اليوم "الأربعاء".
وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي": "إن روسيا شنّت هجمات جوية على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مستهدفة سبعَ مناطق بأكثر من 50 صاروخًا، بالإضافة إلى طائرات دون طيار".
وأضاف "زيلينسكي": "هجوم صاروخي ضخم شنّه "فلاديمير بوتين" في يوم الذكرى والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتابع: "يجب على العالم كله أن يفهم بوضوح من هو، وليس من حقّ العالم أجمع أن يمنح النازية فرصة أخرى".
من جانبها أوضحت شركة تشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية "أوكرينرغو"، أن المنشآت تعرضت للقصف في مناطق: فينيتسا، وزابوريزهيا، وكيروفوهراد، وبولتافا، وإيفانو فرانكيفسك.