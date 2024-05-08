أوكرانيا تتّهم روسيا بشنّ هجوم واسع على منشآت الطاقة

وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي": "إن روسيا شنّت هجمات جوية على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مستهدفة سبعَ مناطق بأكثر من 50 صاروخًا، بالإضافة إلى طائرات دون طيار".