الرئيس البولندي: لا دليل قاطعًا عمن أطلق الصاروخ على أراضينا

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، عدم وجود دليل دامغ على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بلدة بولندية أمس الثلاثاء؛ لكنه أشار إلى أن الصاروخ "على الأرجح روسي الصنع".
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب اجتماع لقادة دول الحلفاء في بالي: إن من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا، متعهدًا بتقديم الدعم للحكومة البولندية.
وقال "دودا" في مؤتمر صحافي في وارسو: "ليس لدينا في الوقت الراهن دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقت الصاروخ. هناك تحقيق جارٍ. الصاروخ على الأرجح روسي الصنع".
وأضاف "دودا" أنه تحدث إلى بايدن الذي تعهد بإرسال "خبراء أمريكيين لمساعدتنا في التحقيق في موقع هذا الحادث المأساوي".
وقال أيضًا إن من "المرجح للغاية" أن يطلب مندوب بولندا لدى حلف شمال الأطلسي، إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف؛ وذلك خلال اجتماع مع مندوبي دول الحلف الآخرين في بروكسل الأربعاء.
وتنص المادة 4 على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرضة للخطر.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاش ياشينا، قد أعلن أن صاروخًا روسي الصنع سقط في بولندا الثلاثاء الساعة 14.40 ت غ، وأوقع قتيلين في قرية بريفودوف.
وقال المتحدث: إن "صاروخًا روسي الصنع سقط، وأسفر عن مقتل اثنين من مواطني جمهورية بولندا"؛ مشيرًا إلى استدعاء السفير الروسي لدى بولندا للحصول منه على "تفسيرات مفصلة فورية".
من جهة أخرى، وصفت "كييف" المزاعم بأن أحد الصواريخ الأوكرانية سقط في بولندا بأنها "نظرية مؤامرة"، بعد ورود تقارير غير مؤكدة حول سقوط صاروخ روسي الصنع داخل أراضي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة: "روسيا تُرَوّج الآن لنظرية مؤامرة؛ تزعم أن صاروخًا (أطلقه) سلاح الجو الأوكراني سقط في أراضي بولندا. هذا الأمر غير صحيح. يجب ألا يصدق أحد الدعاية الروسية أو ينشر رسائلها".
وكان الحاكم الذي عيّنته روسيا لمنطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر عليها قوات روسية؛ قد وصف تقارير أفادت بسقوط صاروخ روسي في بولندا بأنها "استفزاز" تقف وراءه كييف.
وقال دينيس بوشيلين على وسائل التواصل الاجتماعي: إن "الوضع في بولندا مجرد استفزاز، محاولة من نظام كييف للزج بمزيد من القوى في النزاع".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البولندية، أن وارسو رفعت مستوى تأهب جزء من وحداتها العسكرية، على خلفية ورود تقارير غير مؤكدة عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.
وقال المتحدث بيوتر مولر في مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وارسو: "اتُّخذ قرار برفع مستوى تأهب بعض من الوحدات القتالية وغيرها من الأجهزة".