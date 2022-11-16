الرئيس البولندي: لا دليل قاطعًا عمن أطلق الصاروخ على أراضينا

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب اجتماع لقادة دول الحلفاء في بالي: إن من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا، متعهدًا بتقديم الدعم للحكومة البولندية.