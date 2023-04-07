كندا بصدد استعادة 14 كندياً من مخيمات الاعتقال في سوريا

قالت الحكومة الكندية، إنها بصدد استعادة 14 كندياً، هم: أربع نساء و10 أطفال، من مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم إلى تنظيم داعش.