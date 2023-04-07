كندا بصدد استعادة 14 كندياً من مخيمات الاعتقال في سوريا

قالت الحكومة الكندية، إنها بصدد استعادة 14 كندياً، هم: أربع نساء و10 أطفال، من مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم إلى تنظيم داعش.
وألقت السلطات القبض على امرأتين منهم لدى وصولهما إلى مونتريال وفقاً لما ذكره محاميهما.
وقالت وزارتا الخارجية والسلامة العامة في بيان مشترك "وسط تقارير عن تدهور الأوضاع في المخيمات في شمال شرق سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء صحة وعافية الأطفال الكنديين".
وأضاف البيان "اليوم تتم إعادة أربع نساء و10 أطفال لكندا. وسنواصل هذا العمل (استعادة الرعايا) طالما سمحت الظروف بذلك".
وتواجه الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، انتقادات لتلكؤها في استعادة مواطنيها المحتجزين في المخيمات السورية، ولطالما قالت الحكومة إن الوضع على الأرض غير مستقر على الإطلاق.