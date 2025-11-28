الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم بجرائمه

وأشار أبو ردينة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات الضفة الغربية، سيبقي المنطقة في دوامة العنف والتصعيد، لافتًا النظر إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الواحد، ومن الدولة الفلسطينية الواحدة، ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض.