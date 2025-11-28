الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم بجرائمه

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لن تعطي أي شرعية لأي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال، مشددًا على أن تعدياته على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يشكّل تحديًا للعالم بأسره.
وأشار أبو ردينة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على مدن ومخيمات الضفة الغربية، سيبقي المنطقة في دوامة العنف والتصعيد، لافتًا النظر إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الواحد، ومن الدولة الفلسطينية الواحدة، ووحدته مع الضفة الغربية والقدس الشرقية حق ثابت وغير قابل للتفاوض.
وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والجاد لإجبار إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على وقف حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إرهاب المستوطنين الذي يهدد بإشعال المنطقة وتقويض مساعي إنهاء التوتر.