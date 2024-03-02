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"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من الهجمات الروسية

أشار إلى أن الانتصار على موسكو متوقف على الشركاء
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت مجددًا من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في وقت أعلنت فيه كييف مقتل سبعة أشخاص من جراء قصف روسي، غالبيتهم في مدينة أوديسا الجنوبية.

وقال "زيلينسكي": "نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوية لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل من الهجمات الروسية. المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومن الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي لإنقاذ أرواح الأوكرانيين"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف: "إن انتصار أوكرانيا على روسيا يتوقف عليكم".

وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، أبرزها انقسام الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر.

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