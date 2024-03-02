"زيلينسكي" يطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من الهجمات الروسية

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت مجددًا من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في وقت أعلنت فيه كييف مقتل سبعة أشخاص من جراء قصف روسي، غالبيتهم في مدينة أوديسا الجنوبية.