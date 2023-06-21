مقتل 3 فلسطينيين في جنين بعد قصف سيارتهم بواسطة مسيرة إسرائيلية

وتفصيلاً، أوضح مراسل سكاي نيوز عربية أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالصواريخ من طائرة مسيرة خلية لمسلحين فلسطينيين قرب حاجز الجلمة، بعد تنفيذها عملية إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية"، مضيفاً: ووسائل إعلام إسرائيلية، أن "3 فلسطينيين قتلوا بعد استهداف السيارة".